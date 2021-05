Jasmine Carrisi parla del rapporto con Romina Power

Così giovane, ma già così richiesta in televisione e sulle copertine dei giornali. Si tratta di Jasmine Carrisi, l’ultima figlia del noto cantante Al Bano avuta proprio da Loredana Lecciso. La ragazza ha deciso di seguire le orme del padre e si sta dedicando al canto.

Intervistata dal Corriere della Sera, la giovane, ha parlato di come gestisce la sua famiglia allargata. Sia da parte di Loredana Lecciso, infatti, che da Al Bano Carrisi, Jasmine Carrisi ha molti fratelli.

Per prima cosa svela come sono i rapporti con Brigitta Cazzato, prima figlia di Loredana Lecciso avuta da una relazione precedente: “Ho un rapporto speciale con mia sorella Brigitta. Presto mi trasferirò a Milano da lei.”

I rapporti con la prima famiglia del papà, invece, sono assolutamente sereni. La giovane va d’accordo con tutte le sorelle, ma come lei stesso dichiara anche con il fratello maggiore, Yari e spiega che con lui si diletta a parlare di musica.

Fa un accenno anche a Ylenia Carrisi scomparsa ben 10 anni prima che lei nascesse: “Avrei tanto voluto conoscerla. So che era intelligentissima, avremmo avuto delle belle conversazioni” Anche con Romina Power sembra essere tutto sereno, con lei invece, parla di Los Angeles città in cui vorrebbe vivere. Insomma, come Jasmine Carrisi confessa, “è meno peggio di come ci dipingono”.

La ragazza parla anche dei suoi sogni, sin da piccola sapeva cosa volesse fare da grande, la cantante: “Mentre mio fratello è stato alla larga dal mondo artistico dicendo “ci sono fin troppi cantanti in famiglia”, io ho sempre saputo che avrei fatto questo”, tuttavia non ha intenzione di fare un duetto con il papà.