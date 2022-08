La coppia formata da Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso ha sempre attirato in modo particolare le attenzioni del grande pubblico. Gli anni passano ma Al Bano e Loredana sembrano più uniti che mai e i loro figli sono la lampante dimostrazione del forte legame che li tiene insieme.

Di recente a tenere alta l’attenzione su di sé è Jasmine Carrisi, che ormai è diventata una donna a tutti gli effetti. L’incontro tra la bellezza della soubrette e il talento del cantante hanno dato vita ad una ragazza meravigliosa, piena di qualità e capacità nascoste.

La giovane figlia d’arte può ben dirsi un’influencer, considerate le migliaia di followers che il suo profilo conta. Jasmine ama condividere con i suoi seguaci scatti che la ritraggono nella quotidianità delle sue giornate. Di recente ad attirare l’attenzione, però, è stato un momento di grande tensione.

La giovane ha dovuto affrontare mentre era davanti alle telecamere insieme a suo padre. Entrambi sono stati ospiti de La Vita in Diretta Estate e, in quel frangente, si sono ritrovati a parlare di un progetto decisamente importante per entrambi.

Il pubblico già sa che Jasmine e Al Bano si sono lanciati in una sperimentazione musicale insieme a Clemente, noto rapper napoletano. Il trio ha creato un remix della canzone “Nessuno”. Il brano ha già un grande successo e può ben dirsi una hit di questa estate.

Nel corso dell’intervista, parlando del brano, Jasmine si è lasciata andare ad una tenera confessione nei confronti di suo padre: “Siamo molto confidenti e amici, per me lui è una grande ispirazione”.

Al Bano, a queste parole, ha voluto replicare con una dichiarazione d’affetto incredibile. “Invece tu hai dimostrato che non senti il peso di questo marchio, che ti diverti e che ami quello che fai”. Queste splendide parole hanno commosso la piccola Carrisi, che non è riuscita a trattenere qualche lacrima.