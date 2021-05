Jasmine Carrisi è la prima figlia nata dall’Unione tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso. La giovane donna, una volta raggiunta la maggiore età, oltre ad intraprendere gli studi universitari, ha voluto anche seguire le orme del padre, dando vita ad una carriera artistica incredibilmente promettente. Ovviamente, anche l’influenza di mamma Loredana si fa sentire.

La ragazza, dopo aver inciso il suo primo singolo, ha anche preso parte a The Voice. Attualmente, Jasmine sta lavorando al suo primo album come cantante, per cui tutti i suoi fan sono in trepidante attesa. Il suo debutto ha fatto molto chiacchierare tutti gli utenti del web tramite i social media. La sua presenza a The Voice, ha accattivato le attenzioni del pubblico televisivo. Ovviamente, tutto questo le ha tirato addosso moltissime critiche e attacchi.

In particolare molti l’hanno accusata di essere raccomandata per via dei suoi genitori. Fortunatamente gli haters, sono molti meno di coloro che la sostengono. Jasmine è una ragazza molto forte capacissima di riuscire a sorvolare le critiche, che sono immancabili quando si intraprende una carriera artistica.

Una dimostrazione di questa caparbietà viene fuori leggendo i commenti di uno degli ultimi post che Jasmine Carrisi ha condiviso con i suoi followers sul suo profilo Instagram. La ragazza non ha fatto nulla di diverso rispetto a ciò che fanno tutte le sue coetanee sui social media. La figlia di Al Bano ha postato una foto in cui si mostra in un costume da bagno.

Questo scatto è bastato ad alzare un polverone, facendole ricevere una quantità incredibile di critiche, come: “Ma un po’ di pudore? degna figlia di tua madre, siete esibizioniste. Tuo fratello e gli altri figli di tuo padre mai viste così”. Addirittura, C’è chi si lascia andare ad insulti gratuiti: ‘Mi sembri una mongo**de”. Fortunatamente, c’è anche chi la difende e si complimenta con lei: “Complimenti Jasmine, sei bellissima”.