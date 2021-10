Jasmine Carrisi ha subito un attacco senza precedenti e soprattutto senza freni sui social. Esausta da queste continue critiche decide di mostrare i messaggi che tutti i giorni le arrivano in privato dagli haters. La figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso è ormai diventata una star a tutto tondo.

Il suo profilo Instagram vanta già milioni di followers affezionati. Jasmine ha sempre parlato apertamente delle offese che spesso riceve sui social da chi non perde occasione per criticare. La figlia d’arte viene presa di mira e additata negativamente per ogni piccola azione o gesto che compie. A volte i commenti sono a carico suo, altre sono insulti riservati ai suoi genitori.

Jasmine continua comunque il percorso che ha da poco intrapreso come musicista nel panorama rap. Come il pubblico ben ricorderà, è da poco uscita da una bellissima e importante esperienza come giudice a The Voice senior in compagnia di suo papà Al Bano. La giovane è stata bullizzata sui social e decide di rispondere pubblicamente ad alcuni di loro.

Tramite le storie di Instagram mostra alcune delle critiche che in Direct le sono arrivate dagli utenti del web. La Carrisi propone una sorta di rubrica in cui pubblicherà, nascondendo il nome del mittente, i messaggi più strani che riceve. Ma non solo: insieme a loro renderà pubblico anche le molteplici critiche, spesso anche gratuite, che le arrivano.

A gettare cattiveria su di lei sono anche donne mature. Jasmine Carrisi scrive: “Abbiamo una sana dose di bullismo giornaliero da parte di signore adulte” ironizza. Si possono leggere attacchi e critiche sul trucco, le unghie e sui presunti ritocchini a cui secondo loro la ragazza si è sottoposta. Alcuni ci vanno giù pesanti: “Brutta e smorfiosa”. Tante le persone che continuano imperterrite e senza nessuna remora a prendersela con la ragazza.