Jasmine Carrisi risponde agli attacchi degli haters

Jasmine Carrisi si scaglia contro gli haters, stufa dei ripetuti attacchi e dei mille pregiudizi che girano su di lei. La figlia di Loredana Leccesi e Al Bano sbotta sui social, ecco il consiglio che da a chi la segue senza amarla. La popolarità della giovane cantante, nell’ultimo periodo è aumentata notevolmente.

Infatti la ragazza ha partecipato alla prima edizione di The Voice Senior insieme a suo padre Al Bano come giudice. Ovviamente il programma ha dato non poca visibilità alla ragazza e la possibilità a Jasmine di essere conosciuta da più persone. I suoi fan sono aumentati a dismisura, come anche però i suoi haters. Ma la giovane cantante, però grazie al suo carattere forte, non si lascia abbattere e risponde a tono alle critiche. La neo cantante e sempre molto attiva sui social.

In un post Instagram, la figlia di Al Bano chiede ai suoi follower di farle delle domande. Arrivano complimenti ma anche critiche e in una di queste risposte, da filo da torcere alle persone che la seguono solamente per giudicarla. Un utente le fa una risposta al vetriolo e scrive: “Perché non la finisci di scrivere caz*ate”. La giovane artista prende la palla al balzo per rispondere. Si rivolge all’hater, e con toni pacati, ma decisi, risponde: che assolutamente non smetterà mai di postare ciò che vuole sul suo profilo Instagram.

Consiglia così a tutti quelli che non la amano, di smetterla di seguirla. Anche dopo The Voice Senior, in cui ha dimostrato ciò che vale veramente, la cantante spiega che purtroppo nei suoi confronti non sono finiti i pregiudizi che nascono dal suo essere “la figlia di”. Anche se Jasmine Carrisi non si vergogna per niente del suo cognome, anzi ne va ovviamente molto orgogliosa: “E sono consapevole che il mio cognome è stato un trampolino di lancio”.

La figlia di Al Bano non perde mai l’occasione di raccontare sempre qualcosa in più su di se. I suoi genitori si dicono molto orgogliosi della temerarietà e professionalità che Jasmine ha dimostrando anche in questa ultima esperienza lavorativa.