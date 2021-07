Jasmine Carrisi, la figlia maggiore nata dal matrimonio tra Al Bano e Loredana Lecciso, si è già aggiudicata il titolo di astro nascente in campo musicale. È strano pensare che fino a poco tempo fa le informazioni sul conto di Jasmine erano davvero poche. Questo perché i suoi genitori hanno cercato di preservarla il più a lungo possibile dalle attenzioni mediatiche indiscrete.

Questo fino a quando non è stata la stessa Jasmine a voler uscire allo scoperto, tentando di seguire le orme del padre. Dopo aver conseguito il diploma liceo linguistico, la figlia di Al Bano si è gettata a capofitto nella carriera discografica. La ragazza ha lanciato il suo primo singolo ‘Ego’. Ad essere del tutto onesti, il brano non ha brillato in termini di ascolti. In compenso l’avvenimento è stato celebrato dai media come un evento straordinario.

Nonostante ciò, il padre gli ha chiesto di proseguire gli studi per avere un’alternativa, quindi Jasmine ha frequentato il primo anno università on-line. Nel contempo le veniva proposta una partecipazione a The Voice Senior. Di certo un’occasione che la ragazza non si è di certo fatta sfuggire, trasformando le iniziali titubanze in apprezzamenti della critica.

Concluso il primo anno della sua carriera universitaria, la figlia di Al Bano e Loredana avuto dedicarsi all’uscita del suo nuovo singolo. Il brano è intitolato ‘Calamite’ e, a differenza del precedente, è in stile reggaeton. Jasmine Carrisi, nel corso di un’intervista rilasciata a Diva e Donna, ha dichiarato che tutto è nato per scherzo: “Il primo singolo l’avevo registrato quasi per gioco, non era destinato alla pubblicazione, questo è il mio genere davvero”.

La canzoni, apparentemente frivola, cela in realtà un significato molto profondo: “Il bisogno di ritrovarsi vicini alle persone dopo un anno in cui ci si è visti solo a distanza, in videochiamate. Anche alla voglia di calamitare belle vibrazioni”. Ma le novità per la giovane Carrisi non finiscono qui. Il nuovo anno porterà con sé un grande cambiamento: Jasmine si trasferirà a Milano: “Anche se questo posto mi piace tantissimo, ora sono pronta alla vita della grande città”.