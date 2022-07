La coppia formata da Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso ha sempre attirato in modo particolare le attenzioni del grande pubblico. Forse la notorietà del personaggio, forse la breve distanza tra la nascita di questa storia e la fine di quella tra Al Bano e Romina Power. O forse ancora la speranza dei fans in un ritorno di fiamma tra i due cantanti hanno portato il pubblico a seguire con molta attenzione le vicende (ma soprattutto le crisi) che colpivano la coppia.

Eppure gli anni passano ma Al Bano e Loredana sembrano più uniti che mai e i loro figli sono la lampante dimostrazione del loro forte legame. Di recente a tenere alta l’attenzione su di sé è Jasmine Carrisi, che ormai è diventata una donna a tutti gli effetti. La ragazza di recente ha dato un lieto annuncio che ha reso papà Al Bano carico di gioia ed emozione per il grande evento che sta per arrivare per Jasmine.

La giovane figlia d’arte può ben dirsi un’influencer, considerate le migliaia di followers che il suo profilo conta. Spesso condivide con i suoi seguaci scatti che la ritraggono nella quotidianità delle sue giornate. Ma il sogno di Jasmine è un altro.

Seguire le orme del padre nel mondo dello spettacolo e della musica. La ragazza sta cercando di farsi strada nel mondo dello show business e, dalla notizia che è appena arrivata, sembra che ci stia riuscendo. Nessuna gravidanza per Jasmine, ma si tratta piuttosto si una maternità artistica.

Ebbene sì, la giovane Carrisi, ad appena 20anni, sta lanciando ancora un nuovo singolo composto insieme ad un altro noto artista meridionale: Clementino.

Il nuovo brano è intitolato “Nessuno mai” ed è stato prodotto dall’etichetta discografica di Al Bano”. I due artisti hanno rivisitato un famosissimo pezzo di Mina: Nessuno, aggiudicandosi la benedizione (e lo stupore) anche dello stesso leone di Cellino San Marco.

“Questa volta ho dato retta a mia figlia Jasmine che ha scelto questo brano, grande successo dei miei tempi, sorprendendomi molto ed ho deciso di mettermi al suo servizio per realizzarlo” ha dichiarato.