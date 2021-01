Jasmine Carrisi su Al Bano e Loredana Lecciso: “Per loro ho sofferto, ma..”

Era una bambina ed improvvisamente è diventata una donna: Jasmine Carrisi è pronta anche per il salotto di Verissimo. La giovane figlia di Al Bano e Loredana Lecciso sta facendo carriera e si sta insediando sul grande schermo.

Per la prima volta, l’aspirante cantante e perché no conduttrice, è stata ospite da Silvia Toffanin. Proprio nel salotto di Verssimo, la ragazza ha raccontato il suo percorso.

Ovviamente, nel parlare del suo percorso, è stato impossibile non menzionare anche i due genitori. Due nomi importanti e dinamiche sicuramente forti per una ragazza così giovane. Come sono mamma e papà? La ragazza non ha dubbi:

Sono genitori molto tranquilli, anche se mia madre è molto ansiosa. So che lo fa perché mi vuole bene, ma relax! Sono bravissimi, ci spingono sempre a fare di più, sono dei genitori moderni.

Il rapporto speciale è anche con il cantante di Cellino San Marco, la conduttrice le ha fatto vedere un video di lei, ancora bambina, dove cantava il celebre successo “Nel Sole”.

Proprio Al Bano Carrisi ha confessato di essersi accorto del talento della ragazza in tarda età e gliel’ha confessato. Alla soglia dei 70 anni, il cantautore ha fatto una dedica speciale alla ragazza.

Non sono ovviamente mancati neanche i pesi di un cognome così importante.

Adesso ho imparato a fregarmene, ma quando ero più piccola soffrivo tanto per questa esposizione. Il fatto che i professori e i miei compagni leggessero gli articoli dei giornali, sapessero troppo della mia famiglia mi dava fastidio. Poi ho imparato a prendere il lato positivo: entrando nel mondo della musica è stato un trampolino di lancio, ma questo non esclude i pregiudizi e i commenti negativi.

Ormai, con il tempo e crescendo, il rapporto creato con i genitori è bellissimo e solido. Anche la ragazza ha rafforzato il suo carattere e non ha incontrato più problematiche nel portare un cognome così importante.