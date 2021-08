Jay Pickett è morto sul set e le cause del decesso dell’attore, famoso in tutto il mondo per la sua partecipazione alla soap opera General Hospital, sono ancora tutte da chiarire. Il mondo del cinema internazionale è in lutto per la triste storia che ha colpito il celebre interprete, che improvvisamente è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari.

Jay Pickett, celebre attore di soap opera, è morto all’improvviso nell’Idaho, stato degli Stati Uniti d’America, all’età di 60 anni. La celebrities diventata famosa in tutto il mondo per aver partecipato al cast di General Hospital, si trovava sul set del suo nuovo film, Treasure Valley, quando all’improvviso è morto.

Secondo quanto riferito in un primo momento, pare che la star delle soap opera abbia avuto un infarto, ma nulla è ancora confermato, dal momento che le reali cause del decesso non sono state rivelate e rese note. Probabilmente nelle prossime ore ne sapremo di più.

Jim Heffel, co-protagonista e co-produttore di Jay in Treasure Valley, ha dato il triste annuncio della scomparsa dell’amico con un post su Facebook che ha commosso tutti quanti.

Ieri ho perso un buon amico e il mondo ha perso una grande persona. Jay Pickett ha deciso di cavalcare verso i cieli. Jay è morto seduto su un cavallo. La via di un vero cowboy.

Posted by Jim Heffel on Friday, July 30, 2021

Jay Pickett morto, ancora da accertare le cause del decesso dell’attore

Travis Mills, regista del film, ha poi aggiunto in merito alla morte dell’attore di General Hospital: