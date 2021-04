La relazione tra Jeda Lenfoire e Vera Gemma ha diviso letteralmente il pubblico: se molti sognano di vederli a Temptation Island, per altri la loro è una relazione finta basata sull’apparenza e sulla popolarità dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi.

I due, com’è noto, hanno una sostanziale differenza di età e sol oggi, dopo l’uscita della fidanzata dall’Isola dei Famosi, Jeda Lenfoire ha concesso un’interista al settimanale Nuovo mettendo fine ai pettegolezzi sul suo conto.

Il giovane che di mestiere è un manager di musica trap ha spiegato le accuse che le sono state rivolte in questo periodo:

Qualcuno ha avuto il coraggio di sostenere che io sto con Vera perché non ho una casa. Sono sicuro che questa allusione è stata fatta perché io sono marocchino e mi ha offeso profondamente. Ma come fa la gente a dire certe cose? A me non interessa niente di quello che ha Vera. A me interessa solo lei come donna.