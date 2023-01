Dopo due anni dalla diagnosi e dalla notizia che ha scioccato i fan, Jeff Bridges ha raccontato pubblicamente quello che ha dovuto affrontare.

Nell’ottobre del 2020, aveva rivelato di aver scoperto di avere un cancro e, durante le cure, era anche risultato positivo al Covid-19 (in forma grave), insieme alla moglie.

La scorsa Domenica, la star 73enne è stata premiata con il Lifetime Achievement ai Critics Choice Awards 2023 a Los Angeles. E per la prima volta, dopo due anni, ha trovato il coraggio e la forza per raccontare il suo lungo calvario.

Sono stato malato per due anni, cancro e Covid e quando prima ho parlato della mia famiglia, volevo ringraziarli per il loro sostegno. Non pensavo che ce l’avrei fatta, figuriamoci di poter tornare a lavorare.

La malattia ha messo a dura prova la sua salute fisica e mentale, ma oggi Jeff Bridges è uscito vincitore ed è anche potuto tornare alla sua carriera.

Sono stato in grado di tornare indietro e finire The Old Man . Siamo stati fermi a metà stagione ed è stato molto surreale. Era come se avessimo trascorso un fine settimana lungo due anni.