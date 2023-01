Dallo scorso primo gennaio, l’attore di Hollywood Jeremy Renner è ricoverato in gravi condizioni per un terribile incidente che gli è capitato mentre era sul suo spazzaneve. La star ha già subito due interventi e purtroppo per lui non arrivano notizie rassicuranti riguardo alla sua ripresa. Fonti vicine parlano addirittura di una possibile amputazione di una gamba.

L’attore si trovava nei pressi della sua tenuta situata vicina al lago Tahoe, nello Stato del Nevada. Era a bordo del suo spazzaneve e, stando a quanto riportato da alcuni media e anche dal sindaco di Reno, era intento ad aiutare una persona che era rimasta bloccata nella neve.

Il mezzo si sarebbe poi ribaltato e lo avrebbe schiacciato, provocandogli gravissimi traumi e una grave emorragia ad una gamba.

I medici, subito dopo il ricovero e l’intervento, avevano spiegato che le sue condizioni erano critiche, ma stabili.

Nei giorni successivi, poi, erano arrivate le parole anche dell’attore stesso, che sui social aveva ringraziato tutti per la vicinanza ricevuta.

Il 10 gennaio, giorno del suo compleanno, Jeremy Renner aveva postato un’altra foto che lo ritraeva in ospedale, con un lieve sorriso sul volto e accerchiato da tutti i dottori che lo stanno curando e dai suoi familiari.

La sorella, intervistata, aveva dichiarato che Jeremy è un combattente e che non si arrenderà.

Preoccupano le codizioni di Jeremy Renner

I giorni intanto passano, Jeremy Renner è sempre ricoverato e tenuto sotto stretta osservazione ed è stato sottoposto alla seconda della lunga serie di operazioni chirurgiche che dovrà subire nelle settimane e nei mesi a seguire.

Purtroppo, le notizie che arrivano sono tutt’altro che confortanti. Alcune fonti vicine all’attore hanno raccontato che la situazione soprattutto della sua gamba sinistra è molto grave e che sarà molto difficile che possa tornare ad una mobilità completa. Si parla addirittura di una possibile amputazione.

Queste, che sono più che altro solo delle voci per il momento, non sono state confermate né dall’entourage diretto di Jeremy, né tanto meno dalla equipe medica che lo tiene in cura.

Allo stesso tempo, le suddette voci non sono state nemmeno smentite, il che ovviamente preoccupa tutti.