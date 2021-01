Cauto ottimismo per le condizioni di salute di Jeff Bridges. L’attore dall’inizio del suo calvario ha raccontato ai suoi fan come sta affrontando questo mostro che si è insinuato nelle sue vita. Fino alla bella notizia: Jeff Bridges, tumore in riduzione, a dimostrazione del fatto che le cure stanno funzionando. E l’entusiasmo è palpabile nelle sue parole.

La battaglia contro il cancro dell’attore protagonista de Il Grande Lebowski continua. L’interprete 71enne si è sottoposto a un nuovo protocollo e pare stia facendo progressi davvero molto interessanti. La cura potrebbe essere un successo.

Jeff Bridges racconta che dopo aver eseguito una Tac, ha visto con i suoi occhi quanto si sta riducendo il tumore.

Il premio Oscar ha aggiunto che “la cosa” si sta drasticamente ritirando. E questa è un’ottima notizia per lui.

L’attore di Hollywood era euforico per quella che è una splendida notizia. Purtroppo dopo i fatti accaduti nel Campidoglio degli Stati Uniti e dopo le morti e i feriti che sembravano uscire da un bollettino di guerra, il suo umore era sotto i tacchi. E mentre combatte la malattia non è consigliabile farsi prendere dallo sconforto.

Accendo la TV per scoprire cosa sta succedendo nel mondo e vedere il nostro paese attaccare se stesso mi ha spezzato il cuore.

Fonte Instagram thejeffbridges

Jeff Bridges, tumore e aggiornamenti sui social

Fin dalla scoperta di questo mostro, Jeff Bridges ha aggiornato via social i suoi fan, per raccontare le sue condizioni di salute. E l’ultimo messaggio è stato molto apprezzato da chi ha a cuore la sua salute.

Ovviamente il mostro non è ancora stato sconfitto. La strada verso la totale guarigione è ancora molto lunga, come lo è per tutti coloro che devono affrontare questa terribile malattia.

Ma le sue parole e il suo entusiasmo fanno ben sperare.