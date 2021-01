Evacuato il Parlamento, membri del Congresso in fuga. Caos in America a Capitol Hill

Scontri senza precedenti in America durante la ratifica della vittoria di Joe Biden su Donald Trump

I fan di Donald Trump mettono a ferro e fuoco Washington. Mentre il Congresso era radunato per ratificare le votazioni del Collegio elettorale, che hanno condotto al trionfo in America del democratico Joe Biden, i fedelissimi del tycoon hanno cominciato a schierarsi contro la polizia e – incredibile – sono riusciti a fare irruzione dentro Capital City.

America: gravemente ferita una manifestante

Gli agenti all’interno del complesso si sono quindi ritrovati costretti a estrarre le armi per proteggere i parlamentari. Sono stati usati gas lacrimogeni ed è stato richiesto di restare distesi a terra e indossare le maschera anti gas. Nelle proteste diversi componenti delle forze dell’ordine sono rimasti feriti e uno è stato portato in ospedale. Così come si è gravemente ferita una manifestante da un colpo d’arma da fuoco.

Evacuata sede partito democratico per pacco sospetto

Formalmente Capitol Hill è in lockdown e Guardia Nazionale, Secret Service e Swat Team dell’Fbi sono stati dispiegati. Il coprifuoco è scattato a Washington e, causa pacco sospetto, si è evacuata la sede del partito democratico.

Il moto di protesta – che nella storia americana non ha precedenti – è insorto nel momento in cui Donald Trump aveva appena concluso il discorso dall’Ellipse, il parco a sud della Casa Bianca. Il tycoon aveva tenuto il consueto, incendiario, speech, esortando ognuno della platea a contestare il successo del rivale politico.

Situazione precipitata in pochi minuti

I suoi ‘simpatizzanti’ lo hanno preso alla lettera e dalle parole sono passati ai fatti: hanno tentato di invadere il Campidoglio, scontrandosi con le autorità. Nel giro di qualche minuto la situazione è precipitata: migliaia di sostenitori di Trump hanno circondato il Parlamento, salendo pure sulle gradinate e le balconate mentre era in corso l’attestazione della vittoria di Biden.

America: rilevati marchingegni sospetti

Nonostante l’intervento degli addetti alla sicurezza, anche con i lacrimogeni, i protestanti sono ugualmente riusciti a entrare nella struttura. Fonti dell’emittente Cnn riferiscono inoltre che gli agenti hanno rilevato numerosi marchingegni sospetti all’interno dell’edificio.