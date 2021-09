La famosa attrice diventerà mamma per la prima volta, è arrivata la conferma e anche la prima e bellissima foto del pancino in crescita. Jennifer Lawrence è in dolce attesa.

La notizia è stata riportata dalla testata giornalistica People, dopo la conferma arrivata da un portavoce della stessa attrice. Per la diva si tratta del primo figlio, la prima nuova e meravigliosa esperienza da mamma. Il frutto dell’amore nato dal suo matrimonio con suo marito, che ha sposato nel 2019.

Anche il settimanale Chi, dopo la notizia, ha diffuso la prima foto di Jennifer Lawrence con il pancino ben evidente.

Chi è Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence, oggi 31 anni, è una famosa attrice americana, nata il 15 agosto del 1990. Nel 2015 e 2016 è stata definita la star più pagata.

La sua lunga carriera è iniziata dopo che un talent scout l’ha notata mentre si trovava in vacanza a New York con la sua famiglia. Si è così trasferita a Los Angeles, dove ha iniziato a lavorare nel mondo televisivo, apparendo come ospite in diversi programmi.

Il successo vero e proprio è arrivato dopo l’interpretazione del suo primo ruolo nella sitcom The Bill Engvall Show. L’esordio nel cinema, invece, è arrivato con il film drammatico Garden Party. Nel corso della sua carriera ha ricevuto molti riconoscimenti per il suo immenso talento.

Oggi Jennifer Lawrence è ricordata per i suoi film più importanti, come X-Men e Joy (vincitrice dell’Oscar, Golden Globe e altri riconoscimenti nella categoria di migliore attrice) e per essere la protagonista della trilogia di Hunger Games.

La vita privata dell’attrice

Nel 2018, Jennifer Lawrence ha iniziato una relazione con Cooke Maroney, direttore di una galleria d’arte. Si sono sposati il successivo anno nel Rhode Island. Negli ultimi giorni è stata diffusa la notizia della gravidanza dell’attrice. I due diventeranno genitori per la prima volta.