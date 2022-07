Jennifer Lopez e gli attacchi di panico: “Mi sono sentita paralizzata”

Jennifer Lopez è una delle star internazionali più apprezzate e amate degli ultimi tempi grazie alla sua bellezza e alla sua immensa voce. Nonostante la sua carriera piena di successi, anche l’artista ha dovuto affrontare un periodo della sua vita davvero difficile da superare.

L’amata popstar a soli 18 anni decise di abbandonare casa dopo l’ennesima discussione con sua madre Guadalupe iniziando a lavorare per il proprio futuro. Jennifer per pararsi le lezioni di canto e di ballo, decise di iniziare a lavorare all’interno di uno studio legale ma anche nelle scuole di danza e come ballerina serale.

Occupazioni che hanno spinto la giovane cantante a dover affrontare dei turni difficili e massacranti che, l’hanno portata ad avere diversi problemi di salute. A rivelare alcuni dettagli importanti in merito al suo passato è a stessa JLo all’interno della sua newsletter ‘On the JLo’.

L’amata star internazionale infatti, ha confessato il motivo di alcuni suoi attacchi di panico e alcuni tratti difficili della sua giovinezza. Un racconto che fin da subito ha lasciato i propri fan senza parole e che ha mostrato un lato di lei che solo i suoi amici più intimi conoscevano.

Jennifer Lopez e gli attacchi di panico: la confessione inaspettata

È proprio l’amata cantante a raccontare all’interno della sua nuova edizione di ‘On The JLo’ la sua esperienza con gli attacchi di panico e le difficoltà superate. “C’è stato un momento nella mia vita in cui dormivo dalle 3 alle 5 ore a notte. Sarei stata sul set tutto il giorno e in studio tutta la notte e avrei girato video nei fine settimana. Avevo circa 20 anni e pensavo di essere invincibile” spiega Lopez.

Quest’ultima tra una prova e l’altra sul set, ha avuto un attacco di panico: “Tutto il lavoro e lo stress che portava con sé, insieme al sonno insufficiente per recuperare mentalmente, mi raggiunsero. All’improvviso non riuscii più a muovermi”.

“Ora so che è stato un classico attacco di panico causato dall’esaurimento, ma non avevo mai nemmeno sentito il termine in quel momento. La mia guardia di sicurezza sul set entrò, mi prese e mi accompagnò dal dottore. Quando arrivai lì, potevo perlomeno parlare di nuovo, ma ero così terrorizzata che pensavo di perdere la testa” prosegue la famosa Jennifer.

Infine, la cantante ha terminato spiegando: “Mi sono resa conto di quanto gravi potessero essere le conseguenze di ignorare ciò di cui il mio corpo e la mia mente avevano bisogno per essere sani ed è qui che è iniziato il mio viaggio verso il benessere”. Ora JLo conduce uno stile di vita completamente sano ed equilibrato, stando attenta a non sforzare troppo il suo fisico e la sua mente.