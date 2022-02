Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Jennifer Lopez che ha lasciato tutti i fan a bocca aperta. In occasione di San Valentino, la celebre cantante ha ricevuto un regalo romantico da Ben Affleck. Siete curiosi di sapere di che cosa si tratta? Scopriamolo insieme!

Jennifer Lopez non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Da qualche mese, la celebre cantante ha annunciato il ritorno di fiamma con Ben Affleck e quest’ultimo non ci ha pensato due volte a preparale una sorpresa nel giorno di San Valentino. Lei stessa ha reso noto il gesto del suo fidanzato sui social lasciando tutti i fan senza parole.

Senza alcuna ombra di dubbio, Jennifer Lopez è una delle cantanti più amate e stimate all’interno del mondo della musica. Non solo cantante, ma anche attrice, l’ultimo film in cui ha recitato è “Marry Me“. Tuttavia, è proprio sulle note della colonna sonora di quest’ultimo che è avvenuta la sorpresa da parte di Ben Affleck.

In occasione dell’arrivo di San Valentino, il noto attore ha preparato un video per la sua fidanzata in cui ha raccolto le immagini più importanti della loro storia d’amore. Jennifer e Ben sono stati legati per la prima volta dal 2002 fino al 2004. In seguito, c’è stato un ritorno di fiamma dal 2021 fino ad oggi.

Il video, registrato sulle note di “On My Way“, è stato condiviso dalla stessa cantante sui social. Queste sono le parole che si leggono nella didascalia:

Guardarlo mi ha fatto pensare al percorso del vero amore, ai suoi giri inattesi e ai cambi di rotta, ma anche al fatto che quando è vero amore, può durare per sempre. Mi ha davvero preso al cuore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒏 𝑨𝒇𝒇𝒍𝒆𝒄𝒌 𝑼𝒑𝒅𝒂𝒕𝒆𝒔 (@benaffleckoficiall)

Le relazioni di Jennifer Lopez e Ben Affleck

Solo alcuni mesi fa Jennifer e Ben hanno annunciato il loro ritorno di fiamma. In precedenza l’attore è stato legato a Jennifer Garner, da cui ha avuto tre figli, mentre la cantante ha vissuto una serie di relazioni giunte a termine ben presto. Una di queste con Marc Anthony, da cui sono nati due bambini, Emme e Max.