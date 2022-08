Jennifer Lopez licenzia alcuni dei suoi ballerini: il motivo

Jennifer Lopez non smette mai di far parlare di sé e di stupire i suoi fan. In queste ultime ore la regina del pop è stata travolta da un gossip che sta facendo chiacchierare i principali giornali di cronaca rosa. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la popstar abbia deciso di licenziare alcuni dei suoi ballerini. Il motivo? Scopriamolo insieme.

In queste ultime ore il nome di Jennifer Lopez è tornato ad occupare i principali giornali di cronaca rosa. A lanciare la bomba riguardo il gossip di cui sta rendendo protagonista in questi giorni è l’attrice di Glee Heather Morris. Stando alle sue parole, pare che JLo abbia deciso di licenziare tutti i ballerini nati sotto il segno della Vergine.

L’attrice ha rivelato il capriccio della star nel programma del comico Justin Martindal. Anche se tutti non possono fare a meno di pensare che si tratti di un fatto strano, dietro la decisione di Jennifer Lopez potrebbe esserci un motivo serio.

Jennifer Lopez licenzia i ballerini nati sotto il segno della Vergine: il motivo

Stando a quanto raccontato da Heather Morris, sembra che la regina del pop, durante un’audizione per un suo concerto, abbia chiesto ai ballerini nati sotto il segno della Vergine di alzare la mano. In seguito, la star ha invitato coloro che si sono mostrati ad andare via.

Ma che motivo c’è di licenziare qualcuno nato sotto un preciso segno zodiacale? Pare che l’ex marito della regina del pop, Marc Anthony, sia nato proprio sotto il segno della Vergine.

Stando a quanto raccontato dall’attrice di Glee e da altre fonti molto vicine a JLo, pare che la popstar non voglia al suo fianco persone dello stesso segno zodiacale del marito, neanche se si tratta di ballerini che lavorano per lei. Per questo motivo la regina del pop ha deciso di licenziarli.