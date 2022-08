Jennifer Lopez sfoggia a Capri outfit incredibili. Il loro prezzo? Da capogiro

In questi giorni Jennifer Lopez si trova a Capri dove non è passata inosservata per gli splendidi outfit sfoggiati. Gli abiti indossati dalla regina del pop hanno conquistato il cuore dei suoi numerosi fan e in poco tempo sono diventati virali, facendo dunque il giro del web. Ma sapete quanto costano? Il loro valore è da capogiro.

Per trascorrere qualche giorno di relax nella meravigliosa Capri Jennifer Lopez ha deciso di indossare degli outfit altrettanto stupendi. Gli scatti della cantante in giro per l’isola hanno fatto il giro del web ed hanno lasciato tutti senza parole. Non sono passati inosservati agli occhi dei suoi fan i meravigliosi abiti indossati.

In particolar modo, è diventato virale sui social uno scatto che ritrae la moglie di Ben Affleck indossare un caftano tempestato di pietre preziose accompagnato da una borsa Valentino. Al tutto, poi, Jennifer Lopez ha unito degli orecchini a cerchio dorati ed ha deciso di raccogliere i capelli in uno chignon.

Inutile dire che l’outfit sfoggiato dalla regina del pop a Capri ha interessato i fan soprattutto per quanto riguarda il prezzo. Stando alle indiscrezioni, pare che la borsa di Valentino sfoggiata dalla cantante abbia un valore di 3000 euro.

In occasione del suo soggiorno a Capri Jennifer Lopez ha cenato nel ristorante ‘Villa Verde’ dove tutto lo staff l’ha accolta a braccia aperte. In suo omaggio, infatti, è stata fatta una pizza a forma di cuore e i camerieri hanno cantato per lei il brano ‘That’s Amore’.

Jennifer Lopez e le nozze con Ben Affleck

Dopo 20 anni dalla rottura Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme. I due hanno deciso di coronare il loro amore celebrando le nozze. A riguardo la cantante ha dichiarato: