La nota attrice americana Jennifer Love Hewitt presto diventerà mamma per la terza volta. È stata proprio lei a dare la bellissima notizia sui suoi profili social. La star ha pubblicato un una foto che la ritrae con un test di gravidanza in mano e con un’espressione di stupore:

Oh! Ne abbiamo un altro in arrivo. Sono così entusiasta di condividere finalmente questa notizia con tutti voi. Nell’ambito di questo emozionante momento, voglio contribuire a sensibilizzare la campagna ItStartsWhitMum che aiuta le mamme e le future mamme con tutte le informazioni e le risorse per far in modo che si sentano pronte ad essere mamme con un benessere mentale. Vi invito a dare un’occhiata al loro sito web e Instagram, per vedere come aiutano le donne a sentirsi preparate per la gravidanza e per quello che verrà.

Jennifer Love Hewitt è sposata dal 2013 con l’attore americano Brian Hallisay. Dal loro amore sono nati due figli, la primogenita nata un anno dopo le nozze e il secondogenito nato 5 anni fa. I due ora sono in attesa del terzo figlio e i fan non vedono l’ora di scoprire il colore del fiocco!

La carriera di Jennifer Love Hewitt

Jennifer Love Hewitt è nata il 21 febbraio 1979 ed ha iniziato la sua carriera da attrice quando era soltanto una bambina. È apparsa in spot televisivi nazionali prima di entrare nel cast del Disney Channel.

La sua notorietà è arrivata grazie all’interpretazione di Sarah Reeves Merrin nel dramma per adolescenti della Fox Party of Five e di Julie James nei film horror I Know What You Did Last Summer (1997) e il suo sequel del 1998.

Dopo la sua immensa celebrità, ha continuato a lavorare come attrice. Oggi è ricordata per la famosa serie tv The Client List, trasmessa in Italia su Fox e per le serie tv Ghost Whisperer e 9-1-1.