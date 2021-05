Fan in delirio per la notizia diffusa dalla loro beniamina: Karla Mosley è incinta del suo secondo bambino

Gioia infinita per Karla Mosley. La famosa attrice statunitense, infatti, ha annunciato sul suo account Instagram che sta per diventare mamma. Si tratta del suo secondo figlio e ha deciso di dirlo al mondo intero lo scorso 9 maggio, proprio in occasione della festa dedicata a tutte le mamme. Un segreto tenuto nascosto a lungo, visto che l’interprete si troverebbe già alla 31esima settimana di gravidanza.

Credit: karlamose – Instagram

Una meravigliosa foto in riva al mare, con il pancione ormai molto evidente ed un sorriso smagliante. Questo il post apparso sul profilo social della famosissima attrice newyorkese. Poi, nella lunga didascalia, ha aggiunto:

Con profonda e umile gratitudine onoro tutte le madri, le zie e le donne che si prendono cura della mia vita e della vostra. Sì. Avremo un nuovo arrivo all’inizio di luglio! (Secondo scatto glamour fatto da mia figlia l’altro giorno # ThisIs31Weeks.) E poi la mia mamma selvaggia, eccentrica e dal cuore grande. Io e mia sorella abbiamo viaggiato questa mattina per vederla!!!!!!!!!!!! Molte emozioni in fermento, ma soprattutto una profonda e silenziosa gratitudine. #HappyMothersDay

Vita e carriera di Karla Mosley

Karla Mosley è nata a New York il 27 agosto del 1981 ed è un’attrice americana. Si è sposata nel 2011 con Jeremiah Frei Person, dal quale si è poi separata nel 2016.

Successivamente si è legata sentimentalmente a John Rogers, il suo attuale compagno, con il quale ha avuto nel 2018 la sua prima figlia, Aurora Imani. Ora i due si apprestano ad abbracciare un secondo bebè.

Il ruolo che l’ha resa più famosa è sicuramente quello di Maya Avant nella soap opera Beautiful. Ha recitato dal 2013 fino al 2019 e la sua è nota per essere stata la prima parte da transgender nella storia della televisione diurna statunitense.

Beautiful ma non solo. In tv ha infatti lavorato anche in altre serie come Gossip Girl, Hart of Dixie e Sentieri.

Credit: karlamose – Instagram

Diverse le sue interpretazioni anche in film usciti al cinema. Il suo esordio sul grande schermo avviene nel 2008, quando recita nel film Burn After Reading – A prova di spia, dei fratelli registi Coen. Nel 2012 recita in Men in Black 3 e, nel 2018, nel film Un marito da addestrare.