Jeremias Rodriguez a distanza di un mese dall’inizio della sua avventura a L’Isola dei Famosi, ha deciso di ritirarsi con il desiderio di tornare dalla sua famiglia. Il volto noto dei social nonché fratello di Belen e Cecilia Rodriguez aveva partecipato già in precedenza ad una passata edizione del reality dimostrando il suo lato più umano ma anche coraggioso.

Questa volta però, l’isola sembra aver avuto la meglio su di lui che a poco più di un mese dal suo sbarco, ha deciso di tornare in Italia. Il suo comportamento e la sua ‘etichetta’ da vip hanno però scatenato la rabbia di un volto noto che, in una lunga intervista al settimanale Nuovo, ha definito l’ex isolano un ‘miracolato’.

Nel corso degli anni Jeremias ha potuto prendere parte a diversi reality come il Grande Fratello Vip 2 e L’Isola dei Famosi nell’edizione del 2019. Inoltre, quest’ultimo ha avuto la possibilità di essere ospitato da Silvia Toffanin in alcune puntate di Verissimo.

Le varie proposte televisive, in particolar modo quelle che vedono protagonisti diversi e importanti reality, hanno scatenato la rabbia di Eleonora Cecere. Quest’ultima all’interno del settimanale Nuovo, si è scagliata contro Jeremias e tutti i vip nati all’interno dei social.

Jeremias Rodriguez, l’attacco di Eleonora Cecere: “Sei un miracolato”

La ex ragazza di Non è la Rai durante una lunga intervista al settimanale Nuovo, ha definito il fratello di Belen un ‘miracolato’. Eleonora però, non si è scagliata solo contro di lui ma bensì con tutti quei personaggi televisivi emersi solo ora e che, a suo dire, dovrebbero lasciar spazio a volti che sono del mestiere.

Eleonora Cecere infatti, ha affermato: “Penso che lui abbia abbandonato l’Isola perché l’ha fatta e rifatta. Se non gli fosse stato bene il gioco non avrebbe dovuto proprio partecipare lasciando la possibilità a chi come me ha voglia di dimostrare qualcosa”.

“Credo che abbandonare il reality sia una grande mancanza di rispetto. Partecipa ai reality per far parlare di sé. L’hanno fatto apposta perché più se ne parla e meglio è per tutti loro. Questi qui sono dei miracolati. A me lasciano a casa per dare spazio a persone che non c’entrano niente con questo mestiere” termina la ex ragazza di Non è la Rai.

Prima che la Cecere si scagliasse contro Jeremias, fu proprio lui ad annunciare il ritiro definitivo dalle scene. Rodriguez infatti, intervistato da Silvia Toffanin ha recentemente affermato di non prendere mai più parte ai futuri reality.