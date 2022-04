Jeremias Rodriguez lascia l’Isola dei Famosi: “La mia famiglia subisce attacchi da 15 anni”

Jeremias Rodriguez ha lasciato l’Isola dei Famosi. Il naufrago eliminato al televoto è finito su Playa Sgamada ma ha deciso di andare via.

Nemmeno il ritrovo con il papà Gustavo ha fatto cambiare idea a Jeremias che già giorni fa aveva espresso la sua intenzione di lasciare.

“Voglio tornare a casa, ho bisogno di vedere la mia famiglia e la mia fidanzata. Non ce la faccio più” – ha detto appena sbarcato a Playa Sgamada.

In molti hanno cercato di farlo desistere da questa scelta, ma Jeremias Rodriguez ha annunciato comunque e l’addio.

“Ci hanno provato tutti a convincermi a restare, ma io voglio rientrare, sono sicurissimo. Sono venuto qui per mio padre. Ho già fatto due reality, è un mondo che non mi piace” – le sue parole che hanno scatenato la reazione di Vladimir Luxuria.

Per l’opinionista è sembrato strano la lamentela di Jeremias contro il mondo dei reality quando in Italia è famoso soltanto per la partecipazione a questo tipo di programmi.

“Nessuno conosce il percorso che ho fatto. Sono sparito per tre anni, non solo dal mondo dello spettacolo, perché avevo delle cose da risolvere: una rabbia repressa, che usciva nei momenti sbagliati, con persone che non lo meritavano” – la risposta del giovane che quasi in lacrime ha spiegato il motivo che l’ha spinto a partecipare all’Isola dei Famosi di quest’anno.

“A me mancava l’approvazione delle persone, ho preso la decisione di venire qui anche per avere quell’approvazione” – le sue parole.

Prima di andare via non è mancato un attacco contro chi critica la sua famiglia.

“Sono un Rodriguez e sono 15 anni che io e la mia famiglia subiamo attacchi spesso inutili. Questa situazione non è qualcosa che mi sono cercato, mi è capitata di riflesso. Non ho fatto niente di male, sono un essere umano che in passato ha avuto tanti problemi e li ha affrontati”.