Jeremy Allen White divorzia dalla moglie dopo 4 anni

A sorpresa la coppia vip ha annunciato la separazione. Stiamo parlando di Jeremy Allen White che è ormai ad un passo dal divorzio dalla moglie Addison Timlin. A quanto pare sarebbe stata proprio lei a prendere la decisione a far partire le pratiche per il divorzio.

Un vero e proprio colpo di scena per i fan di Jeremy Allen White, che mai si sarebbero aspettati questo divorzio. La coppia si è sposata ad ottobre 2019 ma stava insieme da molto prima visto che si conoscono sin dall’adolescenza. La coppia ha anche due figlie. Hanno dato il benvenuto al loro primo figlio nell’ottobre 2018 e un altro nel dicembre 2020.

Fonte: web

E pensare che solo qualche mese fa, a gennaio quando White ha vinto il Golden Globe come miglior attore televisivo in una serie musicale o comica, la moglie ha ringraziato pubblicamente il marito sui social dicendogli: “Ti amo nel profondo delle mie ossa”.

“Adoro questa foto perché sembri avere 14 e 31 anni allo stesso tempo. Vederti vincere martedì è stato uno dei momenti più travolgenti di tutta la mia vita, vederti vincere ieri sera mentre tenevi in braccio i nostri due bambini è stato davvero fuori dal mondo” – questo il resto del messaggio postato su Instagram.

Oggi invece dopo soli 5 mesi da quel post è arrivato l’annuncio inaspettato del divorzio. Finiscono quindi le nozze per la coppia.

Jeremy Allen White, 32 anni, è famoso per essere stato Lip Gallagher nella fortunata serie Shameles dal 2011 al 2021. Ma l’anno scorso è stato anche Carmen Carmy Berzatto in The Bear. Addison Timlin, 31 anni, è anche lei un’attrice americana e ha recitato in diversi film come Attrazione letale, Uomini di parole, Like Me, Quel momento imbarazzante e Life Like.