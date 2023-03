Una bellissima notizia si è diffusa nelle ultime ore. Jerry Calà sta bene ed è stato dimesso dall’ospedale.

È stato proprio l’attore a tranquillizzare i suoi numerosi fan e i colleghi del mondo della televisione, durante un collegamento con il programma La vita in diretta, condotto da Alberto Matano.

Finalmente oggi sono stato dimesso a pieni voti dalla Clinica Mediterranea a Napoli dove veramente hanno fatto un lavoro stupendo. Io non ho mai visto tanta solerzia e tanta velocità che ha causato proprio il minimo danno possibile che io potessi avere perché tu sai che in questi casi più tardi avviene l’intervento con l’applicazione degli stent e più c’è pericolo che ci siano danni alle coronarie. I danni sono stati molto contenuti grazie a questa equipe fantastica napoletana che mi ha salvato la vita.

Jerry Calà ha elogiato l‘immenso lavoro dei medici della clinica di Napoli e li ha pubblicamente ringraziati per averlo salvato. Hanno reso il suo ricovero divertente e indimenticabile. L’attore ha spiegato che nella sala operatoria, tutti quegli angeli in camice bianco erano suoi fan.

Mi chiedevano ‘Ti offendi se ti chiediamo libidine?’ e loro si ammazzavano dal ridere, senza nulla togliere alla precisione con cui mi hanno salvato la vita. È stata una serata che certamente non dimenticherò mai più per tutta la vita. Così come non dimenticherò mai Napoli, dove ho scelto di ambientare il film ‘Chi ha rapito Jerry Calà?’. Città che anche Mara Venier ama molto, poi ne parleremo più avanti, verrò a trovarti. Ora devo fare un po’ di vita da pensionato vero.

Ha concluso il suo collegamento ringraziando tutti per l’affetto che ha ricevuto in questi giorni.

Jerry Calà e l’infarto

Si trovava nel suo hotel, dove alloggiava per le riprese a Napoli del suo nuovo film “Chi ha rapito Jerry Calà?”. All’improvviso, il grande attore è stato colpito da un infarto, aveva forti dolori al petto e difficoltà respiratorie. Ha riconosciuti i sintomi e si è precipitato alla clinica di Napoli.

Una consapevolezza che, come ha spiegato lo stesso medico che lo ha operato, è stata fondamentale. Proprio grazie al fatto che Jerry Calà abbia capito cosa gli stesse accadendo, i medici sono riusciti a salvarlo.

È stato sottoposto ad un intervento chirurgico, il team ospedaliero si è occupato di riaprire l’arteria chiusa e ristabilire il flusso sanguigno.

È stato ricoverato prima in terapia intensiva e poi trasferito in sub intensiva e monitorato 24 h su 24. Jerry Calà si è ripreso ed è potuto uscire dalla struttura sanitaria. Ora dovrà riposare per qualche giorno, ma poi tornerà al suo tanto amato lavoro.