Nelle ultime ore è stata diffusa una spiacevole notizia su Jerry Calà. L’attore è stato colpito da un infarto nella notte tra lo scorso venerdì e lo scorso sabato.

La conferma di quanto accaduto, è stata pubblicata da Mara Venier. La conduttrice ha raccontato della disavventura del suo grande amico, ha tranquillizzato tutti i suoi fan sulle sue condizioni di salute e poi ha concluso il suo post con un messaggio d’affetto rivolto a Jerry Calà.

Mara Venier e Jerry Calà hanno un legame speciale, condividono una profonda amicizia, nata dopo la fine del loro matrimonio. Matrimonio durato poco più di 3 anni. Si sono sposati nel 1984 a Las Vegas, ma il loro rapporto si è interrotto poco dopo, trasformandosi in un’amicizia profonda e vera. E alla notizia dell’infarto, la conduttrice si è spaventata. Il solo pensiero di perdere Jerry le spezza il cuore.

Fortunatamente l’attore sta bene, si trova ancora in ospedale, ma le parole di Mara fanno ben sperare che presto tornerà a casa.

Calà si trovava a Napoli per girare il suo film, intitolato “Chi ha rapito Jerry Calà?”.

Anche l’ufficio stampa dell’attore ha confermato le sue condizioni di salute. In una nota pubblica si legge:

Confidiamo in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm e da aprile live con la ripresa della sua tournée prodotta in esclusiva dalla The Best Organization.