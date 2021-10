L'ex Ken umano ha completato la transizione ed ha confidato come è stata la sua prima esperienza in un corpo di donna

Jessica Alves, ex Rodrigo Alves, abbiamo avuto modo di conoscerlo in Italia grazie a Barbara D’Urso che molto spesso lo ha accolto nelle sue trasmissioni seguendo passo passo la sua trasformazione. Ora che da circa un anno ha trovato la sua stabilità nel suo nuovo corpo femminile, ha rilasciato un’intervista alla trasmissione brasiliana Luciana Gimenez facendo confessioni sulla sua prima volta.

“La mia prima volta è stata molto dolorosa, ho dovuto prendere antidolorifici e stare a letto un po’ di giorni. Ho perso anche un po’ di sangue, ma quando ho chiamato il chirurgo che mi ha operata, mi ha detto che è una cosa normale“ – ha confessato Jessica.

Ora però ha trovato la sua stabilità e non ha più perdite. “Non posso essere più felice di così e sono passati solo sette mesi” – ha detto.

La celebrità 38enne ha appena festeggiato il milione di seguaci su Onlyfans dimostrando di avere molte persone che la apprezzano per il suo nuovo fisico. Alcune settimane fa fece anche molto scalpore dopo la notizia di volersi sottoporre ad un trapianto di utero per diventare mamma. In quell’occasione confessò anche di voler chiamare sua figlia Barbara in onore della D’Urso che tanto ha fatto per lei e la sua popolarità.

Ma adesso ha cambiato decisione e tale pratica molto in voga in Brasile sembra non interessarle più. Jessica Alves ha un bacino maschile stretto e non avrebbe spazio per accogliere un feto in crescita. Ma la sua voglia di maternità non è scomparsa. Anzi, si sta già attivando per studiare diverse opzioni come la maternità surrogata o l’adozione.

Inoltre il settimanale Oggi ha rivelato come Jessica pare non abbia preso bene l’ingresso dell’amica Francesca Cipriani nella casa del Gf Vip. “L’ex Ken umano contro Francesca Cipriani. Si sussurra che il suo sogno sia quello di partecipare al Grande Fratello Vip e che non abbia affatto preso bene l’imminente ingresso della sua grande amica Francesca Cipriani nella casa più spiata d’Italia” – si legge.

