Cambio di sesso per l’ex Ken Umano, Jessica Alves si prepara ad una nuova operazione

Tutti l’abbiamo conosciuto per essere Rodrigo, il Ken umano. Oggi, però, ci sono stati numerosi cambiamenti nella sua vita che l’hanno portato a diventare Jessica. E proprio Jessica Alves, qualche settimana fa si è sottoposta ad un intervento di cambio sesso. Come lei stessa dichiara, si sente molto bene e annuncia anche una nuova operazione.

Dopo l’intervento di cambio sesso, Jessica Alves, ex Rodrigo ed ex Ken umano, è pronta a tornare nuovamente sotto i ferri. Come da lei stessa dichiarato, infatti, tonerà nuovamente in sala operatoria per rifare il seno. Sono state queste le prime parole di Jessica Alves subito dopo l’intervento di cambio sesso:

Sono passati nove giorni dall’intervento di riassegnazione del sesso e mi sento benissimo. Posso cantare, ballare, posso fare tutto. Ora è molto diverso, e oggi è il primo giorno in cui esco, vado dal parrucchiere a lavarmi i capelli, sono così felice di essere una persona nuova.

Ricordiamo che Jessica Alves ha subìto il delicato intervento a Bangkok e dopo l’operazione ha annunciato di tornare nuovamente sotto i ferri. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Mi sento così bene che la prossima settimana cambierò le mie protesi mammarie: senza un reggiseno meraviglioso sono troppo basse.

Jessica Alves, dopo il cambio sesso arrivano altre operazioni

Successivamente la 37enne spiega che si tratterà di un ingrandimento. Ecco cosa ha dichiarato:

Sono a 725 cc e le porterà 1200 cc.

Oltre al cambio sesso e all’intervento al seno, Jessica Alves ha affermato di voler effettuare delle modifiche anche a livello del mento. Ecco cosa ha detto a riguardo:

Il mio impianto verrà rimosso e la linea della mascella sarà rasata a forma di V in modo che il mio viso sembrerà più femminile.

Dunque sta benissimo Jessica che dopo l’intervento di cambio sesso ha annunciato di svolgere anche altre operazioni quali quella al seno e quella al mento. Il tutto è stato dichiarato al giornale brittanico ‘Daily Mail’, uno dei giornali più importanti della Gran Bretagna.