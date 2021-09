Jessica Alves, che ricorderete tutti come Rodrigo Alves ai tempi del Ken Umano, è certamente famosa per le innumerevoli operazioni di chirurgia plastica a cui si è sottoposta. Tra le tante operazioni, la maggior parte sono state effettuate all’estero.

La scelta è da ricercare in metodi sicuramente più invasivi che in Italia non sono abituali. Di fatto, la Barbie Umana, è finita in moltissime trasmissioni. Da Le Iene, al Grande Fratello VIP alle tante ospitate nei salotti di Barbara D’Urso.

Ora, Jessica Alves sembra trovarsi in Brasile dove pare voglia sottoporsi all’ennesimo intervento, questo volta decisamente illegale. Si tratterebbe, infatti, di un trapianto di utero. Su SDP Noticias si legge:

La presentatrice brasiliana Jessica Alves, conosciuta come “il Ken umano” prima del suo processo di riassegnazione del sesso, è ora alla ricerca di un’operazione insolita: un trapianto di utero.