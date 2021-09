Manila Nazzaro sarà una dei nuovi concorreti del Grande Fratello VIP, ma ora ha svelato chi non vorrebbe mai in casa

A settembre ripartirà la nuova edizione del Grande Fratello VIP, tra i concorrenti di questa stagione vedremo anche l’ex volto di Temptation Island, Manila Nazzaro. La donna ha rilasciato una breve intervista prima di fare le valigie.

Tra i volti che non vorrebbe mai in casa, c’è una vecchia ruggine. Parliamo, infatti, di Caterina Balivo e anche Manila Nazzaro non usa mezzi termini: “Chi non vorrei mai trovare dentro Casa?” ha infatti risposto senza esitazione “Caterina Balivo…Eh vabbè, simpatie e antipatie ci sono”.

La ruggine risale a Miss Italia 1999 quando la donna vinse l’edizione lasciando il terzo posto a Caterina Balivo. E ora, racconta in che rapporti sono adesso:

Se io e Caterina Balivo siamo amiche? In verità no. Durante il concorso non abbiamo mai legato. Ricordo le nostre aspirazioni: io che sognavo di diventare una conduttrice tv mentre lei voleva fare la giornalista. Io e Caterina abbiamo avuto due carriere diverse. Lei è stata più fortunata di me e ha saputo fare le scelte al momento giusto. Io ho preferito a inizio carriera il matrimonio e la maternità, lei invece certe scelte le ha fatte a carriera avviata.

Anche Caterina Balivo ha ammesso che tra le due non scorre buon sangue e quel terzo posto è stato piuttosto sofferto: