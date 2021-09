Si torna a parlare di un’ex tronista molto chiacchierata. Si tratta di Jessica Antonini: è stata una delle protagoniste indiscusse della scorsa edizione di Uomini e Donne. La ragazza, nel corso della sua permanenza nel dating show, si è molto avvicinata al corteggiatore Davide. I due, infine, avevano deciso di abbandonare insieme lo studio di Maria De Filippi, ma non tutte le storie hanno un lieto fine.

A distanza di pochi mesi, infatti, la ragazza è tornata single. La neo coppia si è lasciata in malo modo. In due si sono dati battaglia per diverse settimane sui social, dando vita a un botta e risposta decisamente accesso. La Antonini non ha mai digerito l’atteggiamento del suo ex, che riteneva poco rispettoso e maturo. L’ex tronista, infatti, non ha mai perso occasione per lanciare frecciatine all’ex corteggiatore.

In tal senso però Jessica mette in chiaro di non avere nessun rimpianto e di non essersi pentita della scelta fatta durante il programma: si trattava per lei di una scelta dettata dal cuore. Oggi la ragazza vive un momento sereno. Jessica si dice finalmente pronta a rimettersi in gioco. Per tale motivo, in una delle ultime intervista rilasciate dall’ex tronista, si viene a scoprire che la ragazza ha chiesto una seconda chance a Maria De Filippi.

A quanto pare, Jessica sembra aver provato a proporsi per sedere sul trono ancora una volta. In questo modo, forse questa volta potrebbe riuscire a trovare il vero amore. La breve storia che la ragazza ha vissuto con Davide ha lasciato la ragazza con l’amaro in bocca. Una storia che, come da lei stessa rivelato, non è praticamente mai iniziata.

Queste le ragioni che spingono oggi l’ex tronista a volerci riprovare. Una richiesta questa che, però, per il momento non ha trovato risposta della redazione di Uomini e Donne. Infatti, a tutt’oggi non ci sono state né conferme né smentite da entrambe le parti. Non si sa se la richiesta è stata accolta. Non ci resta che attendere i prossimi risvolti.