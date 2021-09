Nuove indiscrezioni arrivano su gli ex protagonisti di UeD. Si fa strada un nuovo gossip che riguarda uno dei corteggiatori più chiacchierati della scorsa edizione. Capito di chi stiamo parlando? Sì proprio lui, l’ex fidanzato della tronista Samantha Curcio: Alessio Ceniccola. Le indiscrezioni sulla ex coppia continuano ad essere al centro dell’attenzione.

I due si sono separati per un presunto tradimento da parte di lui, avvenuto nel corso di una serata che Alessio ha trascorso in discoteca. Da quel momento sono spuntate delle foto che ritraevano l’ex corteggiatore in atteggiamenti decisamente confidenziali con un’altra ragazza. A breve, però, è giunta la smentita da parte di Alessio, il quale sosteneva che i problemi tra lui e Samantha erano di ben altra natura.

Oggi l’attenzione si sposta su un altro argomento. Accertata ormai la fine della loro relazione, pare che l’ex corteggiatore di UeD abbia iniziato una nuova frequentazione. Questa notizia è però ancora poco chiara e piena di interrogativi. Spuntano indizi sui social che lasciano ben sperare per i fans. Sembra infatti, che qualcosa stia cambiato nell’ambito sentimentale dell’ex corteggiatore.

Il primo indizio in questo senso è la risposta che Alessio da a una domanda di un suo follower il quale chiede: “Ami la tua ragazza?”. La sua risposta è stato un chiaro: “Assolutamente sì”. Da lì a poco, un altro indizio che accende la curiosità: si tratta di una foto che Ceniccola posta sul suo profilo Instagram. Nello scatto si vede chiaramente la mano del ragazzo vicino a quella di una ragazza che formano un cuore.

Nessuna dichiarazione, ma neanche nessuna smentita è ancora arrivata da parte del diretto interessato. Potrebbe essere tranquillamente una foto che lo ritrae con una delle sue tante amiche. Anche se, come fanno giustamente notare i fans a cui non sfugge niente, lo scatto comunica di sicuro affetto e perché no d’amore. Non ci resta che attendere nuovi risvolti.