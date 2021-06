Un altro trono andato in frantumi, il percorso a Uomini e Donne, ormai, non regala più le emozioni di una volta. Questa volta si tratta della storia naufragata tra Jessica Antonini e Davide Lorusso. I due, dopo qualche settimana insieme, si sarebbero lasciati.

A rivelare i dettagli della rottura è stata proprio l’ex tronista. Jessica Antonini, al settimanale NUOVO, l’avrebbe sparata proprio grossa. Le accuse rivolte all’ex fidanzato sono piuttosto pesanti. Stando al suo racconto: “Davide è gay, ma non lo sa”.

Le dichiarazioni hanno ovviamente fatto scalpore, non che ci sia nulla di male nel caso il ragazzo confermasse, ma è forse la libertà che si è presa la donna a far infuriare i fan. Oggi, con una diretta Instagram, ha chiarito come stanno le cose:

In intimità c’erano dei problemi, era freddo e distaccato: può darsi che io non gli piaccia più, può darsi che abbia un’altra, può darsi che abbia altri gusti. Non c’è niente di male. Secondo me ce li ha e non lo sa. Questa non è un’accusa. È normale pure che se lui, come poi ha fatto, è scappato, si sia freddato nell’intimità. Ci può stare, però penso che sia giusto che una donna si faccia la propria idea. Non volevo assolutamente accusare o sput*anare”.

Jessica Antonini ha ribadito che è solo una sua opinione personale e che non c’è stata nessuna conferma da parte dell’ex: “Io ho detto che secondo me Davide non lo sa, ma gli piace qualcos’altro. Lo vedo molto confuso sotto quel punto di vista. Poi magari è probabile che io non gli piaccia o che gli piaccia un’altra”.

Secondo la tronista lui è sparito di punto in bianco senza dare spiegazioni. Al momento nessuna replica da parte del corteggiatore.