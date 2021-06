UeD: Jessica Antonini rivela il contenuto delle chat. Davide cancella tutto

Ormai la fine della relazione tra Jessica Antonini e Davide Lorusso e sulla bocca di tutti i fans di UeD. Purtroppo, la relazione tra questi due famosissimi volti del dating show di Maria De Filippi, è finita molto male. Davide sembra essersi completamente chiuso nel silenzio stampa più totale. L’ex corteggiatore non ha, in nessun modo, voluto commentare la vicenda.

Intanto ha cancellato dai social tutte le foto che lo ritraevano insieme alla tronista. Jessica, invece, è stata intervistata dal settimanale ufficiale di UeD. La ragazza ha voluto rendere noti a tutti alcuni retroscena sugli avvenimenti che hanno portato alla rottura. A quanto pare, il bartender sarebbe completamente sparito da un momento all’altro senza una parola di giustificazione.

Ecco cosa ha raccontato Jessica: “Mi sono fatta delle illusioni. Pensavo di avere al mio fianco una persona che rispettasse me e mio figlio, ma così non è stato. Sono stata lasciata di punto in bianco, senza delle valide motivazioni. A fine maggio sono stata a casa sua, poi ci siamo salutati alla stazione del treno, lui era strano ed è scappato via. Da quel giorno è sparito, non mi ha più chiamata, neppure quando è venuta a mancare la mia migliore amica. Così ho messo tutta la sua roba in uno scatolone e gliel’ho spedita a casa”.

Jessica si è trovato a dover affrontare una profonda delusione, che l’ha portata a riconsiderare le sue scelte: “Oggi mi rendo conto di aver sbagliato. C’erano dei problemi anche nella nostra intimità. Ho sempre rispettato le insicurezze altrui ed ero convinta servisse solo un po’ di pazienza. Ascoltare mio figlio dispiacersi per l’assenza improvvisa di Davide, dopo tante promesse, è stato troppo doloroso”. Ma le pessime figure dell’ex corteggiatore non sono finite qui. Jessica ha ricevuto molti messaggi da dei followers che ha voluto rendere noti sui social.

Dopodiché, l’ex tronista ha commentato gli screenshot con queste parole: “Mi stanno arrivando tantissimi screen. Questo forse è l’unico pubblicabile. Che dignità! Menomale che io mi ammazzavo per difenderlo. Chiedo scusa a tutte le persone che ho sbranato, quando mi davano dei gran consigli e avvertimenti. E qui concludo perché se parlo la figura di mer** diventa internazionale”.