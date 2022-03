Jessica e Barù, che cosa è successo sotto la capanna? Ecco cosa ha scoperto Soleil

Sabato notte Soleil e Lulu hanno pensato di architettare una capanna per dare possibilità a Barù e Jessica di restare per qualche oretta in disparte lontano da telecamere e occhi indiscreti.

E i due così hanno fatto restando sotto la capanna fatta di coperte per un’ora circa. Alla fine Soleil incuriosita da cosa fosse successo ha interrogato Jessica sull’accaduto.

“Cosa è successo? Tante chiacchiere, abbiamo scherzato e parlato molto. Non c’era bisogno della capanna in effetti, ma visto che mancano 7 giorni alla fine del GF Vip, abbiamo preferito lasciare tutta questa voglia e attrazione per dopo il programma. Non abbiamo consumato o approfondito l’amore, ma la necessità di creare la capanna chiedetela a Lulù che l’ha costruita e a Barù che l’ha voluta. Lulù l’ha fatta con te Soleil, ma Barù l’ha proprio chiesta” – la risposta di Jessica.

Soleil ha punzecchiato la ragazza dicendo di aver visto Barù senza maglia. “Eravamo entrambi vestiti e siamo rimasti così. Se era senza la maglietta? Sì, ma poi aveva il resto dei vestiti, io avevo la vestaglia e il pigiama. Abbiamo parlato di noi, del fuori e tante cose che ci riguardano. Tutte cose che con le telecamere e i microfoni non ci siamo mai detti. Abbiamo poi approfondito la possibilità di viverci questa storia ed essere più chiari. Almeno adesso è stato più chiaro e ho capito molte cose che prima diceva a metà davanti agli altri” – la risposta di Jessica.

Ma anche Barù ha parlato poi con Soleil della sua avventura in capanna con Jessica.

“Ci sono state chiacchiere e piccoli sfioramenti, perché eravamo molto vicini. Lei era triste e per questo ho voluto la capanna per rassicurarla sul bene che le voglio. Anche dopo ieri sera però non vedo una storia d’amore tra noi due fuori” – ha continuato a precisare Barù che continua a negare di nutrire particolari attenzione per la giovane principessa.