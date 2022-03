Jessica Selassié non crede più alle belle parole di Barù e l'accusa di averla usata per arrivare in finale e creare una finta storia d'amore

Jessica Selassié sembra aver cambiato totalmente punto di vista nei confronti di Barù e del suo comportamento degli ultimi giorni. La concorrente del Grande Fratello Vip ha più volte affermato e dichiarato l’interesse nei confronti del suo coinquilino ma nelle ultime ore sembra aver cambiato totalmente idea.

Il modo di fare di Barù, le affermazioni e il suo comportamento hanno portato Jessica ha una riflessione che ha condiviso con Sophie Codegoni. Nei giorni scorsi è proprio il nipote di Costantino Della Gherardesca a confermare la forte amicizia che nutre nei confronti di Jessica che non avrà un futuro fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

Il food blogger dopo diversi tira e molla ha così affermato di non avere nessuna intenzione di costruire un futuro con Jessica né all’interno del reality né fuori. Parole che hanno ferito la principessa e che l’hanno spinta a un ragionamento duro e inaspettato.

Secondo Jessica infatti, Barù starebbe cercando di illuderla e di illudere il pubblico per proseguire il suo percorso all’interno del reality. Un tira e molla che servirebbe per arrivare in finale facendo creare ai telespettatori che giorno dopo giorno potrà nascere una storia d’amore che in realtà lui non vuole.

Jessica Selassié contro Barù: “Vuole arrivare solo in finale”

La principessa durante una lunga chiacchierata con Sophie Codegoni ha svelato il suo pensiero nei confronti di Barù. Quest’ultima è convinta che il coinquilino la stia usando per arrivare in finale creando una finta storia d’amore che non porterà a niente.

Jessica ha dato vita a un lungo sfogo spiegando: “Non mi sono piaciute alcune cose che ha detto a Davide e Giucas. Io quindi gli ho detto che è un falso e aveva ragione Nathaly a dire che era falso. Poi gli ho detto ‘prometti Love Boat e baci ma sono soltanto chiacchiere’. Lui mi ha detto ‘sì ma io lo faccio a posta faccio il profumiere lo sai’. Il suo scopo finale?”.

“Arrivare in finale! Semplice, crei una storia così da fuori ci credono, però poi non dai mai nulla di concreto e la gente ti tiene perché aspetta di vedere qualcosa. Poi finisce il programma e niente. Con la scusa di non volere clip non fa mai nulla, così è pulito”.

“Se gli importa così tanto di arrivare in finale, tanto da arrivare a fare questa roba? Tu dici di no Sophie, ma non si può mai sapere. Poi io potrei uscire lunedì, forse per questo ha messo un freno adesso e si sta staccando” termina Jessica.