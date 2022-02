Jessica Selassie accusa Nathaly Caldonazzo: “Prima di entrare nella Casa ci hai provato con Barù”

Poco prima della puntata c’è stato un acceso diverbio nella casa del Grande Fratello Vip tra Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassie per motivi legati al cibo.

In puntata Alfonso Signorini ne ha parlato cercato di arrivare ad un chiarimento tra le due che diciamo non si stanno proprio simpatiche.

Alfonso ha chiesto alla principessa cosa può esserci all’origine dell’astio tra lei e Nathaly. Il conduttore crede che tra loro ci sia un problema che ha radici più profonde e che riguarda anche Barù, verso cui la principessa ha mostrato un certo interesse fin dall’inizio, dimostrando anche una certa gelosia.

Jessica Selassie allora ha svelato un aneddoto secondo cui sia Nathaly che Barù si sono conosciuti prima di entrare in casa, nel periodo di quarantena.

Fonte: web

“Un avvicinamento di Nathaly a Barù c’è stato già dalla quarantena. Lo trova sicuramente un uomo interessante” – ha detto.

La Caldonazzo dapprima si è difesa per il diverbio avuto poche ore prima dicendo “Mi dovevo difendere dalle accuse, per quello ho detto quelle cose. Io mangio poco”. Poi ha ammesso di aver scritto a Barù prima di entrare in casa.

“Eravamo nello stesso albergo, stavamo di fronte di stanza, non sapevo che faccia avesse perché l’avevo visto solo con la mascherina. Ero curiosa e così sono andata su Instagram e gli ho scritto: “Come stai, sei emozionato?”. Lui mi ha risposto secco” – ha detto.

Il conduttore ha allora chiamato in causa Barù che ha confermato l’episodio ma anche il non interesse nei confronti della showgirl.

“Lei mi ha mandato dei messaggini e io ho risposto con il mio solito modo, cioè “no, ciao” ma non perché non mi interessi, è una bellissima donna, faccio così con tutte” – le parole del famoso enologo.