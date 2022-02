Di sicuro questa edizione del Grande Fratello non verrà ricordata per l'igiene e la pulizia

Quest’edizione del Grande Fratello Vip non verrà certo ricordata per la pulizia e l’ordine. Le camere da letto dei concorrenti versano sempre in condizioni pietose con vestiti ammassati ovunque, oggetti e suppellettili che ingombrano il pavimento.

Ma un altro problema che spesso è motivo di lamentela nella casa è l’odore sgradevole che emanano alcuni concorrenti.

Una delle più criticate è stata Soleil Sorge con molti vipponi che si sono spesso lamentati del suo cattivo odore. Ma nelle ultime ore anche un’altra concorrente è stata criticata per il suo odore: si tratta di Jessica Selassie.

Fonte: web

Jessica Selassie criticata per il suo odore

Dopo la diretta di lunedì scorso Jessica si è concessa un momento di relax a letto insieme a Barù commentando l’esito della puntata. “Non mi fanno fare il confessionale!” – si è lamentata la principessa che è rimasta vestita in modo elegante proprio nell’attesa di andare a parlare con gli autori.

Barù le si è avvicinato, e le ha annusato l’ascella, esclamando poi: “Mmmm… Che buon odorino che sa sto vestito, mamma mia…“. Jessica Selassie ha replicato: “Eh, infatti lo butto!“. Barù ha rincarato la dose: “Ma l’ha indossato qualcun altro?“. La Princess si è giustificata: “No, questo me l’hanno regalato, ma è sintetico… Tanto poi devo andare a fare la doccia…“.

Molto probabilmente l’odore è dovuto alla tipologia di tessuto oltre all’eccessiva sudorazione della ragazza dovuta alla tensione della puntata.

Il web sempre molto attento ha commentato la frase di Barù. “Praticamente le ha detto che puzza?!” – ha chiesto incredulo un utente. Un altro ha risposto: “Si mormora in quella casa della poca pulizia di Soleil, ma non è che vedo Jessica consumare l’acqua…“.

Insomma di sicuro questo GF non verrà ricordato per l’estrema pulizia ed igiene. Come la prenderanno i concorrenti una volta usciti quando apprenderanno di essere stati derisi per il loro odore?