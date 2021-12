Clarissa Selassie è stata eliminata dal Grande Fratello Vip da qualche settimana. Ma nonostante l’addio alla casa di Cinecittà non sta facendo mancare occasione per attaccare alcuni inquilini, in particolare Manila Nazzaro. Dai social Clarissa ha definito l’ex Miss Italia una delle concorrenti più false della storia del Grande Fratello. Parole dure che Alfonso Signorini ha mostrato in puntata lunedì scorso.

Manila ha reagito abbastanza male a quelle parole scoppiando in lacrime. “Leggere certe cose mi intristiscono. Clarissa è stata la prima a cui ho aperto il mio cuore, l’ho trattata come una figlia e leggere certe cose mi fanno male” – ha detto.

Dopo la puntata la sorella Jessica Selassie ha avuto modo di riflettere sulle parole dette da Clarissa e ne ha parlato con Miriana Trevisan. “Lei ha visto e sentito cose che noi non sappiamo. Ed è il motivo per cui Clarissa ha agito così. Clarissa non parla a vanvera, altrimenti non scriveva un post così soltanto per offendere le persone. Lei era legata a Manila evidentemente è rimasta molto male tanto da scrivere una roba del genere” – l’idea che si è fatta la sorella Selassie.

“Clarissa è molto giusta. Dimmi il tuo punto di vista” – ha replicato Miriana Trevisan. “Il mio punto di vista è che Clarissa ha visto e sentito cose che non le sono piaciute ed ha detto quello che pensava. Sarà stata cattiva? Bene” – ha aggiunto la Selassié.

Anche Miriana è perplessa ed ha aggiunto: “Anche Francesca ha detto questa cosa, quindi per dire”. “Guarda che nelle h24 si vede tutto” – ha concluso Jessica Selassie. Dopo l’attacco di Clarissa a Manila, in Casa si respira una strada atmosfera e la Casa sembra essersi spaccata ancora di più in due.