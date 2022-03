Jessica Selassié sta per tornare in Tv. Arrivano delle scottanti anticipazioni che riguardano la principessa

Uomini e Donne stupisce ancora. C’è un’aria di novità in studio che tiene i telespettatori in trepidante attesa. Jessica Selassié è stata la protagonista indiscussa di questa edizione del GF VIP. La principessa non ha mai fatto mistero, nel corso dell’edizione del reality, della sua grande voglia di trovare l’anima gemella e quindi l’amore.

Nella casa ha conosciuto Barù Gaetani, con cui ha intrapreso un feeling speciale. Tra i due però pare non essere scoccata la scintilla e, per tale motivo, la Selassié è ancora alla ricerca del vero amore. Spunta però un’indiscrezione interessante.

L’influencer di gossip Amedeo Venza fa sapere che a breve Jessica potrebbe diventare la protagonista di Uomini e Donne. Maria De Filippi vorrebbe proporre il trono alla ragazza, adattando il format sotto alcuni aspetti.

Questa indiscrezione viene portata a galla tramite social. Si parlerebbe quindi di una versione Vip del Trono, per la quale la principessa etiope sarebbe una concorrente di sicuro molto apprezzata. Per il momento a concludere il loro percorso classico ci sono: Matteo Ranieri, Luca Salatino e la neo tronista Veronica Rimondi.

Però non finisce qui: c’è dell’altro. L’indiscrezione sul possibile debutto della principessa nel dating show, nelle vesti della tronista, sta letteralmente invadendo i social. Tanti i fans euforici di questa ipotetica scelta.

In particolare il fandom dei Jerù (così vengono chiamati i fans che seguono le vicende di Jessica Selassié e Barù). Così prende sempre più piede l’ipotesi del format che la produttrice e conduttrice di Uomini e donne, Maria De Filippi, starebbe architettando: Uomini e Donne Vip. Una versione sbarazzina del programma, dedicata tutta alle celebrità.

Tutti si aspettano il debutto di Jessica Selassiè. La principessa, così, tornerebbe in tv, questa volta però in palio non ci sarà un montepremi, ma l’anima gemella. L’amore tanto ambito e cercato dalla vincitrice del GF VIP 6. E magari questa sarà l’occasione giusta per far tornare a battere il cuore della principessa.