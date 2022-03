Jessica Selassié e Barù hanno avuto un percorso all’interno della casa del GF Vip 6 che ha incuriosito molto i telespettatori. In tanti si chiedono: adesso che il reality è finito cosa ne sarà di loro? Gli elementi finora venuti a galla sono veramente pochi.

Ma spunta un dettaglio che ci dà qualche indizio in più. Quindi vediamo cosa è successo. Cosa è emerso dai social? Presto detto. Tutti si aspettavano che dopo la puntata ci fosse un party in albergo, come è sempre stato per le precedenti edizioni.

Ma da ciò che si sa, niente di tutto questo è avvenuto o, per lo meno, niente è trapelato su ciò che c’è stato. Le dirette su Instagram dei concorrenti e dei familiari sono state molto poche. Quindi si sa poco e niente, anche su ciò che è avvenuto tra Jessica e Barù.

Fonte studio GF Vip

I fans che si aspettavano di vedere grandi feste e scenari diversi sono rimasti delusi e hanno sollevando così diverse polemiche. Un piccolo spicchio di alcuni eventi avvenuti quella sera ce lo da Giacomo Urtis.

Il chirurgo fa una diretta in cui riesce a cogliere un particolare che non fa presagire niente di buono. Urtis riprende un abbraccio molto sfuggente che la principessa e Barù si sono scambiati, subito dopo il verdetto.

Gli spettatori notano subito una certa freddezza, sembra infatti che il gieffino si sia avvicinato solo per galanteria. L’enologo fugge subito dopo, senza regalare troppo entusiasmo alla vicenda. Ma la principessa sembra non essersi persa d’animo.

Infatti ha rilasciato un’intervista in cui parla di lui: “Con Barù vedremo. Adesso che siamo fuori perché no? Vediamo se mi chiama se mi cerca…”. Jessica Selassié non sembra voler mollare la presa. Cosa ne penserà Barù?