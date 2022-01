Jessica Selassie, la foto prima del GF: che cambiamento

Jessica Selassie è una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip. E’ entrata insieme alle sue sorelle Clarissa e Lulu prima come unico concorrente. Poi nel corso delle settimane il GF ha deciso di dividerle facendole diventare concorrenti singole. La storia delle tre sorelle è molto ambigua. Le tre sarebbero pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè ed attualmente vivono a Roma. Un passato però che qualcuno ha messo in dubbio.

Vivono la loro vita tra lusso e sfarzo e prima di entrare nella casa erano sconosciuti alla maggior parte delle persone. L’unica delle tre sorelle che aveva già avuto delle esperienze televisive era proprio Jessica grazie alla partecipazione a Riccanza, reality in cui ha conosciuto Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Fonte: web

In quell’occasione era molto diversa da come la vediamo oggi. Infatti confrontando le foto di prima e di ora è possibile notare importanti cambiamenti nel look ma anche nei canoni estetici. La principessa ha sempre negato di essersi sottoposta a trattamenti estetici, quindi molto probabilmente il cambiamento è dovuto agli anni.

Fino a qualche anno fa puntava tutto su dei look casual e su dei make-up leggermente più marcati sugli occhi, mentre oggi è decisamente più sofisticata. Prima la vedevamo con piercing e look appariscenti tipici di una adolescente. Oggi che ha 25 anni ha cambiato il suo modo di vestirsi aprendosi a look più formali.

La cosa che molti si chiedono vedendo le foto del prima e dopo è se si sia rifatta le labbra. In effetti le labbra sembrerebbero più carnose, ma dovrebbe trattarsi solo di un cambiamento naturale visto che lei stessa ha sempre ammesso di non aver mai fatto uso della chirurgia. Rossetti e trucchi sarebbero gli unici stratagemmi che utilizza per far sembrare le sue labbra più grandi.