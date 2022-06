Jessica Selassiè ha un presunto flirt con Daddy? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Jessica Selassiè che ha lasciato il mondo del web senza parole. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe un presunt flirt con Daddy. Scopriamo insieme tutti i dettagli della vicenda.

Jessica Selassiè non finisce mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente l’ex gieffina è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono stati i numerosi rumors i quali rivelerebbero una presunta relazione con Daddy, l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi.

A far scattare il dubbio ai fan sono state alcune foto apparse sui loro rispettivi profili Instagram. La Selassiè ha pubblicato uno scatto in cui è apparso un muro di sottofondo con la scritta “Weekend Vibes” il quale era presente anche nelle immagini condivise dall’ex concorrente di Amici. Non è tutto. Nel corso dell’ultimo periodo sono emersi altri dettagli che hanno fatto scoppiare il gossip. I due si seguono a vicenda su Instagram ed entrambi erano presenti al concerto di Aka7even.

Jessica Selassiè smentisce il presunto flirt con Daddy

Tuttavia, le numerose indiscrezioni emerse in merito alla sua vita sentimentale non sono passate di certo in osservato alla principessa. Per tanto, quest’ultima ha deciso di rompere il silenzio e di lanciare una frecciatina. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato una foto con sfondo nero sulle sue Instagram Stories in cui ha scritto:

Ca***te

Insomma, con il suo gesto inaspettato Jessica Selassiè non ci ha pensato due volte a smentire i gossip che circolavano in merito alla sua vita privata e sentimetale.