Jessica Selassié, vincitrice del reality, ha fatto un brutto gesto nei confronti di sua sorella nel corso la finale del GF VIP. La principessa è stata beccata dalle telecamere, sollevando così non poche polemiche. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo.

Personaggio principale di questo reality è stata senza ombra di dubbio la piccola fatina Lulù, sia per il rapporto amoroso nato con non poche difficoltà tra lei e Manuel Bortuzzo, sia per i rapporti pungenti che ha avuto anche con le sue sorelle.

La principessa si è sempre contraddistinta per i suoi capricci e la sua lingua tagliente. Ha sin da subito affrontato con molta verve tutte le controversie che questo lungo percorso le ha messo dinanzi, anche andando contro il suo stesso sangue.

Fonte studio GF Vip

Lulù non ha mai nascosto la sua rivalità nel concorrere per la vittoria, sia con i concorrenti, sia con la stessa Jessica. Le ultime puntate hanno dato vita a scontri accesi e la sorella maggiore si è sempre mostrata molto remissiva.

Ma nell’ultima diretta a sollevare un polverone di polemiche è proprio Jessica. La sua reazione ha lasciato tutti spiazzati, dato l’affronto fatto a Lulù. Una finale ricca di colpi di scena: al televoto flash vanno Davide Silvestri e Lulù.

Il verdetto vede vincitore l’attore, con una percentuale di voti schiacciante. La principessa rimane basita, convinta che ne sarebbe uscita vincitrice. Ma a lasciare tutti sorpresi è Jessica Selassié che, subito dopo il verdetto dato da Signorini, accenna una risata.

Un gesto che nessuno si sarebbe mai aspettato e per questo sono stati tantissimi i commenti arrivati dai social: “Ma cos’è quella scena orribile di Jessica che ride quando Lulù viene eliminata”, “Jessica che ride all’eliminazione di Lulù, sono solo tre presuntuose e arroganti”.