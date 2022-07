La scorsa edizione del GF Vip è stata un successo sotto tutti i punti di vista. Gli inquilini della casa più spiata dagli italiani hanno creato dinamiche interessanti e sono riusciti a tenere il pubblico incollato al televisore. A vincere il gioco, dopo interminabili mesi di reclusione forzata, è stata Jessica Selassié.

La principessa etiope si è distinta per i suoi modi pacati ed è riuscita a guadagnarsi l’amore e l’ammirazione di moltissimi telespettatori. Tanto è vero che hanno iniziato anche a seguire le vicende della sua vita privata tramite i social.

Ed è proprio sui social che la vincitrice del GF Vip ha lanciato un annuncio che ha acceso la curiosità di tutti quelli che la seguono assiduamente. La giovane etiope vanta migliaia di followers sul suo profilo Instagram. Ama condividere con loro i momenti più importanti della sua quotidianità, mostrandosi sempre raggiante e sorridente.

Ovviamente, Jessica era già molto attiva sui social anche prima della sua partecipazione al GF Vip. Ma la vittoria che si è aggiudicata le ha assicurato un successo non indifferente.

Forse proprio per questo da quel momento la giovane passa molto più tempo su internet. Ma quello che ha davvero reso felici tutti quanti i fans che seguono la ragazza da prima della sua esperienza nel piccolo schermo, è il fatto che Jessica non sia minimamente cambiata. La ragazza è rimasta quella della porta accanto a cui tutti erano abituati.

Ma tornando a noi, come abbiamo anticipato Jessica Selassié è riuscita ad incuriosire tutti i suoi followers con una semplice storia su Instagram. La ragazza ha mostrato in una foto il suo braccio, rivelando al pubblico che sta per fare un nuovo tattoo.

L’ex gieffina, però, ha voluto aggiungere un tocco di suspance: non ha rivelato ai followers cosa si sta tatuando, ma ha lasciato che loro indovinassero. Infatti, insieme alla foto del suo braccio c’era un box per le domande intitolato: “Cosa mi sarò tatuata?”. La ragazza non ha ancora svelato questo mistero, ma dai pochi indizi che si vedono nello scatto sembrerebbe si tratti di un leone.