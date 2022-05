Carlotta Dell’Isola: l’ex gieffina si è sposata con Nello Sorrentino

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Carlotta Dell’Isola che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è sposata con Nello Sorrentino. Dalle Immagini diffuse sul web, si può osservare la location da sogno e alcuni invitati del Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme tutti i dettagli del matrimonio.

Di recente Carlotta Dell’Isola è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere l’ex concorrente del Grande Fratello Vip protagonista di un gossip sono state le nozze con il suo compagno, Nello Sorrentino. Per coronare il loro sogno d’amore, i due hanno scelto una location da sogno. Tuttavia al matrimonio sono stati invitati solo una parte degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Senza alcuna ombra di dubbio, la maggior parte delle persone conosce Carlotta Dell’Isola per aver partecipato al Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi, la donna è diventata la moglie di Nello Sorrentino. Per il loro matrimonio, la coppia ha scelto come location da sogno il Castello di Bracciano.

Il matrimonio di Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino: gli invitati vip

Così come lei stessa aveva dichiarato in occasione di un’intervista, alle nozze sono stati presenti solo gli ex gieffini con cui aveva stretto un rapporto speciale all’interno della casa più spiata d’Italia. Tra questi ultimi ci sono Dayane Mello, Giacomo Urtis, Samantha De Grenet, Cecilia Capriotti e Sonia Lorenzini

Le nozze di Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino sono state documentate sui social. Per tanto, sul web sono circolate le foto che mostravano la location da sogno e sono diventate virali nell’arco di pochissime ore. Tuttavia, l’assenza di Rosalinda Cannavò al matrimonio degli sposini non è passata in osservata. Quest’ultima aveva rivelato la sua impossibilità di presenziare a causa di impegni lavorativi.