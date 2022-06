Jessica Selassié nella bufera dopo il gossip degli ultimi giorni che la vede protagonista. La vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello Vip si è ritrovata vittima di alcuni pettegolezzi infondati che la vedrebbero fidanzata con il noto cantante Deddy.

Affermazioni non veritiere che hanno scatenato la rabbia della principessa che, nella giornata di oggi ha affermato di voler passare alle vie legali. Continue affermazioni, dubbi, indiscrezioni e pettegolezzi che non sono andati per niente già a Jessica che, ha annunciato su Instagram la sua delicata decisione.

La sua intenzione infatti, è quella di voler denunciare chiunque continui a spargere voci false e non veritiere sul suo conto. Una decisione presa dopo gli ultimi gossip che la vedono protagonista di un presunto flirt con Simone Bonaccorsi e subito dopo con Deddy.

Jessica Selassié nella bufera: “Sono pronta a denunciare”

La vincitrice del Grande Fratello Vip una volta fuori dal reality è stata accostata a diversi volti noti con cui avrebbe intrapreso una relazione. Dopo la presunta conoscenza con Simone Bonaccorsi e con il giovane cantante Deddy di Amici, Jessica ha deciso di passare alle vie legali.

Proprio per questo motivo, all’interno del proprio profilo Instagram ha affermato: “Considerate le vicende e le chiacchiere che mi hanno vista protagonista nelle ultime settimane, ho deciso di tutelare la privacy della mia vita privata. Ho già dato incarico ai miei avvocati di procedere formalmente. Chiunque continuerà a violare la mia riservatezza ne dovrà rispondere davanti alla Legge”.

Una decisione che ha lasciato i suoi fan senza parole e che ha sorpreso le migliaia di utenti che hanno notato una Jessica arrabbiata e nervosa. Quest’ultima infatti, ha precisato la sua intenzione di voler essere lasciata in pace e non accostata ad altri e infondati uomini. Dopo la ‘storia’ all’interno della casa con Barù, la ex vincitrice non ha nessuna intenzione di essere protagonista di ulteriori pettegolezzi.