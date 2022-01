Jessica Selassié non si sente bene e scappa in bagno. Lulù le corre dietro spaventata

È accaduto qualcosa nella casa del GF VIP che ha spaventato la gieffina Lulù Selassié. Un malore improvviso di una vippona ha scosso la tranquillità dei coinquilini. Non è la prima volta che un concorrente si sente male. Questa volta è capitato alla principessa Jessica Selassié, provocando un forte spavento a sua sorella.

Fonte studio GF Vip

In queste ultime settimane Jessica sta passando un momento difficile, dettato soprattutto dalle tensioni che si sono venute a creare con gli altri coinquilini. Una forte discussione con una delle sue migliori amiche, Sophie Codegoni, ha creato non pochi malumori per la principessa. Le due vippone si sono scontrate per un interesse comune. Entrambe sono prese da Alessandro Basciano, benché lui faccia ormai coppia fissa con la Codegoni. Jessica ha spento il sorriso e ha lasciato spesso spazio alle lacrime.

Un malessere che a quanto pare le si è ritorto contro, anche a livello fisico. I fans più attenti hanno notato qualcosa di molto anomalo, che ha provocato un forte spavento anche a Lulù per via delle condizioni della sorella. Non si è capito molto bene quali siano state le cause di questo malessere che ha colpito Jessica.

Fonte studio GF Vip

Si ipotizza che forse la ragazza abbia ingerito involontariamente un alimento a cui è allergica. Il tutto avviene mente Lulù è distesa sul letto e vede passare di corsa la sorella con le mani alla bocca. La fidanzata di Manuel Bortuzzo è balzata dal letto per correre dietro alla sorella e cercare di capire cosa stesse succedendo.

Jessica si chiude in bagno e Lulù picchia alla porta ripetutamente chiedendo spiegazioni. Pare che la situazione di pericolo sia passata. Non si sono però riuscite a comprendere bene le dinamiche di ciò che è accaduto. L’importante è che le cose si siano in breve sistemate.