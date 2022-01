Questa edizione del Grande Fratello VIP è la più lunga in assoluto e gli inquilini ne stanno assolutamente risentendo. Anche chi sembrava il più calmo, alla fine ha perso le staffe e si tratta di Manuel Bortuzzo.

Ultimamente Katia Ricciarelli ha sicuramente portato allo sfinimento molti concorrenti, ma anche Manuel Bortuzzo sembra essere arrivato al limite, nonostante si sia dimostrato sempre molto educato con tutti.

Venerdì notte mentre il ragazzo era fuori con Lulù è arrivato Katia Ricciarelli che ha chiesto ai due di lasciar puliti i piatti e i bicchieri. Il ragazzo però si è lamentato dicendo che non sono cose loro, ma di tutti quelli che sono andati a letto e ha specificato: “Finiamo di fumare e arriviamo. Chi ha mangiato se ne è andato a dormire. Adesso finisco di mangiare ed arrivo“.

La cantante lirica ha però perseverato e il nuotatore ha chiuso la discussione in modo colorito: “Ecco vai a letto va, vattene a letto che è meglio invece di scassare la m***hia“.

Nella stessa notte il ragazzo ha cercato anche un chiarimento con Soleil Sorge che ha nominato nella precedente puntata. Il giovane ha così spiegato alla coinquilina come mai quella nomination:

Non mi sono piaciuti alcuni tuoi atteggiamenti. Nella vita ci vorrebbe meno odio e più amore. Quindi nomino lei con un consiglio, sono cose che ho imparato grazie ai miei sbagli, utilizza più amore e meno odio. […] Mi dispiace, io so che Soleil può arrivare dove non è arrivata, maschera un pò, ma io i tuoi occhi li ho visti, perché il cuore ce l’hai e mi dispiace che non esca.