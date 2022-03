Anche il terzo blocco di questa nuova stagione di UeD, mantiene l’attenzione dei telespettatori sempre molto alta. Nella scorsa puntata, Ida Platano si è sentita rivolgere parole forti dal suo cavaliere Alessandro.

Il ragazzo, infatti, aveva dichiarato un deludente: “Non sono innamorato”. Tali parole avevano portato la dama a riflettere sul rapporto con il giovane cavaliere. Ida decide così di mettere un punto alla loro frequentazione. Secondo la donna, le loro intenzioni e prospettive future non vanno nella stessa direzione.

Alessandro però non vuole mollare la presa. Il cavaliere tenta di correre ai ripari. Decide così di fare un gesto eclatante e va a trovare Ida direttamente nella sua città: a Brescia.

Una visita inizialmente molto gradita ma che non risolve l’incomprensione. I due successivamente si scambiano una serie di messaggi, ma tutti tentativi vani. In studio c’è un nuovo confronto che non ha smosso, però, la convinzione di Ida.

Alessandro non sa cosa fare. Se da un parte non vuole rinunciare a Ida e mette in campo la possibilità che col tempo ci possa essere la nascita di un sentimento, dall’altro però continua ad ammette di non sentirsi attualmente coinvolto.

Ma Ida non prende affatto bene queste parole. E di fronte all’ennesimo tentennamento da parte del cavaliere di UeD, la donna prende una decisione drastica. La dama prende in mano la situazione e mette la parola fine a questa frequentazione.

Il sentimento o c’è o c’è, di certo non viene nel tempo, questo è quello che sostiene la Platano. A tal proposito dice: “Non voglio perdere altro tempo”. Immediatamente in soccorso della donna arriva l’altro Alessandro, quello più anziano del trono over, per consolarla.